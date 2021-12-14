NATO Genel Sekreteri yeni pozisyona gözünü dikti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'daki görevinin ardından Norveç Merkez Bankası Başkanı olmak için başvuruda bulunacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Norveç’in eski başbakanlarından ve halihazırda NATO’nun Genel Sekreteri olarak görev alan Jens Stoltenberg, yeni bir pozisyon için kolları sıvadı…

62 yaşındaki Stoltenberg, memleketi Norveç’in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulundu…

Norges Bank Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache ile birlikte 22 erkek ve kadının bu pozisyon için başvurduğu kaydedildi.

Stoltenberg haber ajansı NTB’ye konuştu. Stoltenberg, “Bu pozisyon beni çok motive ediyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Almanya Başbakanı Scholz, NATO'yu ziyaret etti