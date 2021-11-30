NATO, Rusya sınırına askeri teçhizat konuşlandırıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov NATO'yu Rusya sınırına önemli ölçüde askeri teçhizat konuşlandırmakla suçladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Batılı ülkelerden ve Ukrayna’dan gelen güvenlik tehditlerine yanıt verebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer Rus birliklerin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde olağandışı bir hareketlilik sergilediğini ve Moskova’nın bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceğini dile getirilmişti. Moskova bu iddiaları reddetmişti.

“GEREKİRSE YANIT VERİRİZ”

Lavrov Ukrayna’nın Rus ayrılıkçıların kontrolünde olan ülkenin doğusundaki askeri manevralarının ve insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği operasyonların, Rusya’nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ve gerekmesi durumunda yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Lavrov “Kiev’in askeri bir operasyon başlatacağı ihtimalini gözardı edemeyiz ” dedi.

Lavrov “Başkan Putin bir gerilim yaratılmaması çağrısında bulundu ancak Batının Ukrayna’yı durdurma konusunda başarısız olması ya da onları böyle bir saldırıya teşvik etmesi durumunda doğal olarak güvenliğimizi sağlayacak tüm gerekli adımları atacağız” dedi.

‘RUSYA’NIN UKRAYNA’Y SALDIRI PLANI YOK”

Askeri birliklerin hareketliliği ile ilgili endişelere cevap olarak Rusya, birliklerini ülke sınırları içerisinde istediği şekilde hareket ettirmekte özgür olduğunu ve bu tarz hareketliliklerin başka ülkeleri alarma geçirmemesi gerektiğini söylemişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Serketeri Nikolai Patrushev ise, Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı planı olmadığını söyledi.

Patrushev, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırı planı olmadığı konusunda Moskova’nın Washington’u bilgilendirdiğini ancak NATO ve Ukrayna’nın Rusya sınırı yakınlarındaki faaliyetlerini yakından izlemeye devam edeceğini söyledi.

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