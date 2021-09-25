NATO tatbikatında Türk uçağına havada yakıt ikmali

Ramstein Alloy (RAAL) Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) KC-135R tanker uçağı, NATO üyesi ülkeler ile birlikte Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağına Polonya hava sahasında yakıt ikmali gerçekleştirdi.

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Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Barış Kartalı olarak da adlandırılan Boeing B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK), NATO tatbikatlarına ilk kez geçtiğimiz haziran ayında katılmaya başlamıştı.

İLK DEFA KOMUTA KONTROL GÖREVİ İCRA ETMİŞTİ

HİK E-7T uçağı, Finlandiya ve İspanya’ya ait uçaklarla Estonya hava sahasında önleme eğitimi gerçekleştirmiş, böylece HİK E-7T uçağı NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi icra etmişti.

Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde; KUZEY, DOĞU, GÜNEY ve BATI isimlerinde dört adet HİK uçağı bulunuyor. Boeing 737 platformu üzerine kurulu olan HİK uçakları; 370+ kilometre menzile sahip Çok Rollü Elektronik Taramalı Radar'a (MESA), hava ve deniz tarama modlarına, 550+ kilometre menzilli dost-düşman tanımlama (IFF) sistemine, 41.000ft işletimsel irtifa tavanına, 10 kişilik görev ekibine, 2 kişilik uçuş ekibine ve 18 saate kadar (yakıt ikmali ile) havada kalış süresine sahip.

Toplam 6-10 kişilik mürettebatla görev yapabilen Barış Kartalı, yakıt ikmali yapmaksızın 10 saat havada kalabiliyor. Azami 7000 km menzile sahip uçak 40.000 feet irtifada görev yapabiliyor.