NATO’dan Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'daki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici" dedi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Sonsuza kadar Afganistan’da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz şey, beklemediğimiz askeri ve siyasi bir çöküştür” dedi.

Kabil Havaalanının güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve İngiltereye teşekkür ederek basın toplantısındaki konuşmasına başlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Özellikle Türkiye’ye, ABD’ye, İngiltere’ye havalimanının güvenliğini sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza kadar Afganistan’da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz, beklemediğimiz askeri ve siyasi bir çöküş. Afgan siyasi liderliği Taliban’a karşı duramadı. Afgan liderliğinin bu başarısızlığı, bugün tanık olduğumuz trajediye yol açtı” dedi.