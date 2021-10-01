NATO’dan Türkiye’ye S-400 tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de baş başa görüşmesinin ardından Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yeni açıklamalar yapılırken, İngiliz Financial Times gazetesi, bu alışverişin NATO'da alarma yol açtığını öne sürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de görüşmesini sayfasına taşıdı. Gazete, ikili görüşmenin ardından liderlerin Türkiye ve Rusya’nın savunma ve güvenlik bağlarını derinleştirebileceğini açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Soçi’de Putin ile görüşmesinin ardından Moskova ile daha derin bir işbirliğinin sinyallerini verirken, Türkiye’nin jet motorları, savaş uçakları ve uzay teknolojisi geliştirmek için Rusya ile birlikte çalışabileceğini söylemişti. Erdoğan, tekliflerin savaş uçakları, jet motorları, gemi yapımı, denizaltılar ve uzay roketleri üzerinde çalışma planlarını kapsadığını söyledi.

NATO MÜTTEFİKLERİ ALARMA GEÇTİ

Washington’dan gelen yaptırım uyarılarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya ikinci parti S-400 alımı için de taahhüdünü yineledi. Ancak Financial Times, bu durumun NATO müttefiklerini alarma geçirdiğini öne sürdü. Gazeteye konuşan bir NATO yetkilisi, üyelerin müttefik ordularla ortak çalışabilecek silah sistemlerine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, ‘Her müttefik ne tür bir askeri araç satın alacağına karar verebilir. Ancak NATO için önemli olan, müttefiklerin ortak çalışabilir sistemlere yatırım yapmasıdır” dedi. NATO yetkilisi, “Sürekli olarak belirttiğimiz gibi, Rusya’nın S-400’ü NATO sistemleriyle uyumlu değil. Bu nedenle, müttefiklerin kendi aralarında yaptığı alışverişleri memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Erdoğan ABD ziyareti sırasında Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda, Türkiye’nin Rusya’dan ikinci parti S-400 füzeleri almayı planladığını söylemişti.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü konuyla ilgili bir soruya, “Türkiye’yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya’dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz” cevabını vermişti ve böyle bir adımın “ek yaptırımları tetikleme riski taşıdığını” kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir ABD'den Erdoğan'ın S-400 açıklamalarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakın