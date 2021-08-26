Navalny’den psikolojik şiddet iddiası

Rus muhalef Alexei Navalny, yayınlanan yeni röportajında hapishanede beyin yıkama ve propaganda uygulandığından bahsediyor ancak iyimserliğini koruyan Navalny, Putin rejiminin er ya da geç sona ereceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Alexei Navalny, hapishaneden ilk röportajını verdi ve günde sekiz saat devlet televizyonu izlemeye zorlandığını söyledi. Siyasi kariyerini Rusya’daki yolsuzlukları ortaya çıkarmak üzerine kuran Navalny, Moskova’nın 100 km doğusundaki Pokrov’da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyor.

New York Times’a Sovyet çalışma kamplarındaki ağır çalışma günlerinin sona erdiğini ve bunun yerini, beyin yıkama ve propaganda ile beraber psikolojik şiddetin aldığını söyledi.

Navalny, “Çelik dişleri olan dövmeli kaslı adamların pencere kenarındaki en iyi karyolayı almak için bıçaklı kavgalar yaptıklarını hayal edebilirsiniz. Herkesin bir sıra halinde yürüdüğü ve her yere video kameraların asıldığı bir Çin çalışma kampı gibi bir şey hayal etmeniz gerekiyor. Sürekli kontrol ve ispiyonculuk kültürü var” dedi.

OKUMA YAZMA YASAK

Navalny aynı zamanda gardiyanların saatlerce devlet propagandası yaptıklarını, okuma yazmalarına izin vermediklerini ve sürekli kendilerini izlediklerini söyledi.

Ancak Navalny, Vladimir Putin rejiminin geleceği konusunda iyimser olmayı da bırakmadı: “Er ya da geç, bu hata düzeltilecek ve Rusya; demokratik, Avrupa kalkınma yoluna geçecek. Çünkü halk bunu istiyor.”

Navalny, mart ayında hapse girmesinden bu yana kendini ifade etmeye devam etse de ilk defa röportaj verdi.

Geçen yıl Navalny, sinir gazı Novichok ile zehirlenmiş ve tedavi için Almanya’ya uçmuştu; ancak ocak ayında Rusya’ya dönünce tutuklandı. Kremlin, Navalny’yi zehirlediğini reddediyor ve hapis cezasının siyasi olmadığını savunuyor.

Navalny, bu ay, hapis süresini üç yıl uzatabilecek yeni suçlarla suçlandı. Suçlu bulunursa, ancak 2024’teki Rusya’nın cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası serbest bırakılabilir.

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