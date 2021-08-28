NBA’de George Floyd vakası… Jaxson Hayes’e sert müdahale: Nefes alamıyorum

ABD'nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA oyuncusu Jaxon Hayes'in polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Kamuoyuna 'NBA'de George Floyd Vakası' olarak yansıyan olayın görüntülerinde, Hayes'in birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Jaxson Hayes’in avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açan Los Angeles Polis Teşkilatı, olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, gözaltı sırasında polisin Hayes’in ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği tespit edildi.

Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxon Hayes’in evine gittiğini ve oyuncunun direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti. Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.