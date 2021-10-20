Nepal’i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor

Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini, bunlardan 50'den fazlasının ise bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Nepal genelinde 3 gündür etkisini şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bölgede sel ve heyelana neden oldu.

Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 77 bölgesinden 20'si sel ve heyelandan etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısının 77’ye yükseldiği, 22 kişinin yaralandığını, 27 kişiden halen haber alınamadığı ve 27 evin kalıcı hasar gördüğü ifade edildi.

Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey yaptığı açıklamada, en yüksek can kayıplarının görüldüğü bölgelere ve kayıplara değinerek, “24 kişinin hayatını kaybettiği Nepal’in Panchthar bölgesi en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği bölge olurken onu, 13 ölü ile Ilam ve 12 ölü ile Doti izledi.

Bajhang Bölgesi’nde hala 21’den fazla kayıp var, Jumla’da 1, Pyuthan’da 2 ve Ilam’da 3 kişi kayıp” ifadelerini kullandı.