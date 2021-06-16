Netanyahu gitti, İsrail değişmedi: Gazze’ye havadan saldırdılar

12 yıl süren Netanyahu yönetiminin sona ermesinden birkaç gün sonra İsrail yine Gazze’ye saldırdı… İsrail ordusu sabaha karşı havadan Gazze Şeridi’ni bombaladı.

Geçen ay yaşanan ve 11 gün süren çatışmaların ardından Pazar günü yemin ederek göreve başlayan Başbakan Naftali Bennett’in ilk emri Gazze’yi bombalamak oldu.

“FİLİSTİNLİLERİN DİRENİŞİ DEVAM EDECEKTİR”

İsrail ordusu, hava saldırısı ile birlikte Gazze’deki Hamas’ın bazı noktalarını vurduklarını açıklarken, “Bütün senaryolara hazırız, buna Gazze’den çıkan terörist saldırılarına karşı tekrar savaşmak da dahil” ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansının yayınladığı haberde açıklama yapan İsrail ordusu, saldırıları tetikleyen olayın Gazze’den gönderilen alevli balonlar olduğunu açıklayarak, buna misilleme yapmak için saldırıldığını aktardı.

Hamas adına açıklama yapan bir sözcü de İsrail’in saldırılarını doğrularken, “Filistinliler cesur direnişini ve haklarını savunmaya devam edecektir” dedi.

Dün İsrail’de sağcılar Filistin karşıtı bir yürüyüş düzenlemişti. Kudüs’te gerçekleşen yürüyüşte bazı göstericiler, “Araplara ölüm” sloganı atmıştı.

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