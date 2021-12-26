New York Polis departmanında ‘kucak dansı’ krizi

New York Polis Departmanı'nda 'kucak dansı' krizi yaşanıyor. İşe yeni başlayan 26 yaşındaki Vera Mekuli, teğmenine yaptığı dansın ardından eşinden özür dilerken, artık 'evden çalışmaya başladığını' belirtti.

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ABD’de, evli bir teğmene kucak dansı yaptıktan sonra manşetlere çıkan çaylak bir NYPD polisi tartışılıyor.

26 yaşındaki Vera Mekuli, 15 Aralık’ta Rory Dolan’ın Yonkers’taki barında Teğmen Nick McGarry’ye kucak dansı yaptıktan sonra ülkenin gündemine oturmuştu.

Mekuli, bu olayın ardından ilk kez konuştu ve teğmenin eşi Melissa McGarry’den özür diledi.

Mekuli ayrıca, görüntüler ortaya çıktığından beri evden çalıştığını belirtirken, kadın düşmanlığının körüklediğini öne sürülen olayla ilgili ‘nasıl yargılanmış hissettiğini’ de ifade etti.

ABD merkezli magazin sitesi TMZ tarafından elde edilen bir videoda, ‘Teğmenin karısından özür dilemek istiyorum. Biliyorsunuz ki üzgünüm. Gerçekten üzgünüm’ dedi. Çaylak polis, “Umarım evliliğinizde veya özel hayatınızda çok fazla zarar vermemiştir.” ifadelerinde bulundu.

Mekuli, “Zor olduğunu biliyorum.” diye devam etti. ‘Böyle olması gerekmiyordu, evliliğiniz hakkında gerçekten hiçbir bilgim yoktu.’

TMZ’ye konuşan Vera Mekuli görüntülerin bu kadar tepki çekmesinin ana nedeninin kadın olması olduğunu iddia etti ve ‘Bunu bir erkek yapsaydı, söz konusu dans daha çok şaka gibi algılanırdı ve video sızdırılmaz ekip içinde kalırdı.’ dedi.

Videonun sosyal medyada yer alması sonrası Teğmen Nick McGarry’nin görev yerinin değiştirildiğini belirten 26 yaşındaki kadın ‘yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüm’ dedi.

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