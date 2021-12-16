Nike, çalışanlarının itirazlarına rağmen ofise dönmeye hazırlanıyor

Nike çalışanları, 10 Ocak'tan itibaren haftada üç gün ofise dönmeye başlayacak. Oysa şirket içinde yapılan bir ankete göre; çalışanların yalnızca yüzde 54'ü ofise dönüş planının kendilerine yeterli esneklik sağladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını yeni varyant Omicron ile etkisini devam ettirirken şirketlerin ofise dönüş planlarında da değişiklikler yaşanıyor. Apple ofise dönüşü yeni varyant nedeniyle ertelerken Google da aşı konusunda daha katı kuralları gündeme getirdi. Nike ise ofise dönüş ile ilgili kararlı bir tutum sergiliyor.

Insider’ın haberine göre Nike, 10 Ocak’tan itibaren haftada üç gün ofise dönmesini gerektiren ofise dönüş politikasıyla özellikle teknoloji çalışanları arasında hayal kırıklığı yaşatıyor. Nike, yakın zamanda şirket içinde yapılan bir anket ile yeni çalışma şekli hakkında çalışanlarının görüşünü toplamıştı. Ve ankete yanıt veren Nike çalışanlarının yalnızca küçük bir çoğunluğu, yeni çalışma politikasının kendilerine yeterli esneklik sağladığı ortaya çıkmıştı.

İTİRAZLARI DİNLEMEDİ, 10 OCAK’TA HERKESİ OFİSE DAVET ETTİ

12 yıldır şirkette çalışan bir teknoloji yöneticisi, muhalefete rağmen şirketin politikayı değiştireceğinden şüpheli olduğunu belirtiyor. Yönetici, “Değişeceğini düşünmeye devam ettik. Ne söylediğimizi duymaları gerekiyordu” dedi.

Yeni çalışma şekli ile ilgili detayları bir e-postayla paylaşan şirket, itirazlara rağmen “Birlikte daha iyi olduğumuza inanıyoruz” diyerek ofise dönüş konusundaki kararlığını vurgulamış oldu.

Nike, teknolojik açılır pencereler ve kampüs turları da dahil olmak üzere çalışanların ofise geri dönmesini kolaylaştırmak için çok sayıda adım attığını da söyledi. E-postada “Kimsenin hemen geri dönüp hiçbir şey değişmemiş gibi davranmasını beklemiyoruz. Ocak ayı, yeni 3/2 yaklaşımına dayalı olarak yeni bir normale geri döneceğimiz bir dönem olacak” denildi.

“YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR”

Nike çalışanlarının ofise girmeden önce maske takmaları ve sağlık kontrollerini yapmaları istenecek. Şirket aynı zamanda ABD’li çalışanlara evde Covid test kitleri de gönderdi. E-postaya göre, yerinde Covid testi ABD’deki çoğu Nike ofisinde mevcut olacak. Nike daha önce tüm çalışanlar için aşı da talep etmişti. E-postada, “Bu önlemler alındığında, 10 Ocak haftasında sizi tekrar ofislerimizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” deniyor.

Ancak Insider ile konuşan bir başka teknoloji çalışanı ise şirketin ofise döndüklerinde çalışanların sağlığını korumak için yeterince şey yapmadığını belirtiyor.

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