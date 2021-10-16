Nike’ın üst düzey yetkilisinden kan donduran açıklama: Sokakta bir genci silahla öldürdüm

Nike'ta uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Larry Miller, Philadelphia'da 56 yıl önce bir cinayet işlediğini itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli giyim markası Nike’ın uzun yıllardır üst yöneticilerinden olan Larry Miller kan donduran bir itirafta bulundu.

Nike’ın alt markası olan Jordan’ın başkanı olan Miller, Sports Illustrated’a konuştu. Miller, 1965 yılında Philadelphia’nın batısında sokaktaki bir genci vurduğunu söyledi. Henüz 16 yaşındayken cinayet işlediğini söyleyen Miller, hapis cezası çektiğini de dile getirdi.

Yaşadıkları ile ilgili yalan söylemediğini dile getiren Miller, bunu uzun yıllardır bir sır olarak sakladığının da altını çizdi.

Yakın bir arkadaşının çeteler arasındaki çatışma sırasında öldürüldüğünü söyleyen Miller, sarhoş bir halde bir silah alarak sokağa çıktığını ve ilk gördüğü insanı göğsünden vurduğunu söyledi. Miller, 18 yaşındaki Edward White’ı öldürdüğünü itiraf etti.

1997 yılından beri Nike’ta görev alan Miller, Nike Basketball, Jordan ve Converse markalarında üst düzey görev aldı. Miller, iş görüşmelerinde hiçbir zaman hapis cezası aldığı konusunda yalan söylemediğini dile getirdi.

Miller, bu itiraftan önce Michael Jordan ve NBA Başkanı Adam Silver’a bilgi verdiğini de aktardı.

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