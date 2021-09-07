Nipah virüsü alarmı verildi: Yarasalardan bulaşıyor

Corona virüs nedeniyle can kayıplarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, bu kez Nipah virüsü ile gündeme geldi. Yarasalardan bulaşan ve insanlar başta olmak üzere hayvanları da etkileyen Nipah virüsü nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüs pandemisi tüm dünyada farklı varyantlarla etkisini gösterirken, Hindistan’da Nipah virüsü alarmı verildi.

ABD’den sonra corona virüs vaka sayılarında dünya ikincisi olan Hindistan, yarasalardan bulaşan bir virüs olan Nipah virüsü nedeniyle alarm verdi.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yapılan incelemeler sonucunda, çocukla temaslı olduğu belirlenen 188 kişi evlerinde karantinaya alındı. Bu kişilerden 20’si ise ‘yüksek riskli’ olarak sınıflandırıldı. Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi'ne gönderileceği ve burada tutulacakları açıklandı.

Hindistan’da yerel basın, bölgeye yakın kentlerin giriş çıkışlarında polis önlemlerinin sıkılaştığını, karantina bölgelerinin kurulacağını duyurdu.

Uzmanlar, Nipah virüsünün corona virüsten 75 kat daha ölümcül olabileceği konusunda uyarılarını yineliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

NiV, domuz gibi hayvanlarda da ciddi hastalıklara neden olabilir, bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olur.

NİPAH VİRÜSÜ İLK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nipah virüsü (NiV), ilk olarak 1999 yılında, Malezya Kampung Sungai Nipah’daki domuz yetiştiren çiftçiler arasında bir salgın sırasında tespit edilmiştir. 1999’dan beri Malezya ve Singapur’da yeni salgın bildirilmemiştir.

NiV, Bangladeş’te ilk olarak 2001 yılında tespit edilmiş ve ülkede neredeyse her yıl salgınlar meydana gelmiş olup hastalık Hindistan’ın doğusunda da periyodik olarak tespit edilmektedir.

Diğer bölgeler NiV enfeksiyonuyla ilgili olarak risk altında olabilirler, çünkü Nivi’nin serolojik kanıtı bilinen doğal rezervuarında (Pteropus yarasa türleri) ve Kamboçya, Tayland, Endonezya, Madagaskar, Gana ve Filipinler gibi diğer ülkelerdeki birçok başka yarasa türlerinde de bulunur.

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