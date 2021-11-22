Noel kortejine araçla daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Wisconsimn eyaletindeki Waukesha'da gerçekleşen bir Noel kortejinde facia yaşandı... Kırmızı bir SUV çoğunlukla çocukların olduğu korteje daldı. İlk belirlemelere göre 11 yetişkin ve 12 çocuk bölgedeki hastanelere yaralı olarak kaldırılırken yerel basın, bazı insanların öldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Waukesha kentinde kırmızı renkli bir araç Noel kortejinin içinden geçerek bir felaket yarattı… Aralarında çok sayıda çocuk ve gencin de olduğu korteje araçla saldırı düzenleyen adamın kimliği açıklanmazken, ilk belirlemelere göre 20’den fazla insanın yaralandığı ve en az 1 kişinin ise öldüğü duyuruldu.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, saldırganın gözaltına alındığını ve aracın Milwaukee’nin batısından 32 kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer 11 yetişkin ve 11 çocuğun bölgedeki 6 farklı hastaneye gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir araç yolda yürüyen kortejin arasına girerken onlarca insana çarpıyor. Polisin saldırgana silahla müdahale ettiği belirtilirken polisin müdahalesinin sivillere zarar vermediği aktarıldı.

OKULLAR KAPALI KALACAK

Yürüyüş yapanların özellikle Hispanikler olduğu belirtilirken “Dancing Grannies” (Dans Eden Büyükler) isimli bir grubun da saldırıya maruz kaldığı ve bu gruptakilerin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Öte yandan yerel yönetim bugün okulların kapalı tutulacağını açıklarken, saldırının ardından yapılan “evden çıkmayın” uyarısının ise kaldırıldığını aktardı.

2015’te benzer bir olay Oklahoma’da yaşanmış ve bir kadın benzer bir kortejin içine girerek 4 kişiyi öldürmüş, 46 kişiyi de yaralamıştı.

2016 yılında ise Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. O saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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