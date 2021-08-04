Nüfusun yarısından çoğunu aşılayan İsrail’de yasaklar geri geldi

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak aşı sürecini de hızla yürüten İsrail'de Delta varyantı sebebiyle yeni yasaklar getirildi.

SOZCU.COM.TR

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Nüfusunun yaklaşık yüzde 59’unu tam aşılayan İsrail’de Delta varyantının hızla yayılması ülkeyi harekete geçirdi… Yetkililer vaka sayılarının hızla artması ve aşılanma hızının yavaşlamasıyla birlikte yeni yasaklar getirdi.

Pazar günü uygulanmaya başlayacak yasaklar, vaka sayılarının Mart ayından beri 4 bin seviyesine ulaşmasıyla birlikte alındı. Uzun bir aradan sonra vaka sayılarının artmasıyla birlikte ülkede bundan böyle bazı önlemler alınacağı kaydedildi.

9 milyonluk nüfusunun 5.3 milyonuna Covid-19 aşısı yapan İsrail’de Delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte kapalı alanlarda maske takılması yasağı geri geldi.

Öte yandan ülkede ufak çaplı etkinliklere katılmak isteyenlerin Covid-19 bağışıklığını gösteren belgeler gösterilmesi istenecek. Benzer bir durum çocukları da etkileyecek. Bazı etkinliklerin girişlerinde çocuklardan negatif corona virüsü testi sonucu istenmesine karar verildi.

İsrail hükümeti ayrıca Delta varyantının yayılmasıyla birlikte özel sektörü evden çalışmaya teşvik etmek için tavsiyede bulunacak.

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