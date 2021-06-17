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Nusret Güner’den Afganistan sorusu: NATO’ya, ABD’ye şirin gözükme isteği neden?

Türkiye’nin, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nı korumayı ve işletmeyi teklif ettiği iddialarına ilişkin Emekli Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner "Bu NATO’ya, ABD’ye şirin gözükme isteği neden? Afganistan’da istikrar nasıl? Örneğin Afganistan’dan çekilen ABD’nin ölü ve yaralı olarak kayıpları nedir?" sorularını gündeme getirdi.

Güncellenme: 21:29, 17/06/2021
HaberlerDünya
Nusret Güner’den Afganistan sorusu: NATO’ya, ABD’ye şirin gözükme isteği neden?

Türkiye'nin, NATO’nun Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nı korumayı ve işletmeyi teklif ettiği iddialarını Emekli Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner yorumladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Güner, “Türkiye, ABD'nin çekildiği Afganistan'da görev almak için talip olmuş. Bu NATO'ya, ABD'ye şirin gözükme isteği neden? Afganistan'da istikrar nasıl? Örneğin Afganistan'dan çekilen ABD'nin ölü ve yaralı olarak kayıpları nedir? Türk Milleti bilmek ister” sorularını gündeme getirdi.

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