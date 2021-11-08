Obama İklim Zirvesi’ne katıldı: ‘Verilen sözler için yeterli ilerleme sağlanmadı’

ABD Eski Başkanı Barack Obama, Glasgow'da gerçekleştirilen İklim Zirvesi'nde konuştu. Obama, küresel ısınmaya karşı verilen sözlerin tutulması için hükümetleri ve özel sektörü iş birliğine çağırdı.

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İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Cop26 İklim Zirvesi ikinci haftasına girerken, dünya liderleri en yoksul ve en çok tehlike altındaki ülkelerde iklim adaptasyonunu nasıl finanse edecekleri konusunda fikir birliğine varmak için uğraşıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, bugün İklim Zirvesi’nde kürsüye çıkan isimler arasında ABD’nin Eski Başkanı Barack Obama da vardı. Obama, ‘Şimdiye kadar birçok söz verilmiş olsa bile dünyanın 1,5 derecenin üzerinde ısınmaması için ‘yeterli ilerlemenin sağlanmadığını’ vurguladı. Obama, hükümetlere ve özel sektöre verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için çağrıda bulundu.

İklim Zirvesi’nde bugünkü toplantı öncesinde İngiltere hükümeti, çoğu yardıma ihtiyaç duyan Asya Pasifik ülkelerine gidecek olan 290 milyon sterlinlik bir taahhüt verdi.

Hafta sonu boyunca on binlerce iklim protestocusu, küresel ısınma kriziyle mücadele için daha hızlı eylem talebiyle Glasgow, Londra ve dünyanın dört bir yanında sokaklara çıktı. Glasgow’daki protesto gösterilerine 50 binden fazla kişi katıldı.

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