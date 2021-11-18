Ölüm riskine rağmen gizli gizli Squid Game izlemeye devam ediyorlar

Netflix dizisi Squid Game, Kuzey Koreliler arasında da popüler hale geldi. Ülke lideri Kim Jong-un'un başta Batılı diziler ve filmler olmak üzere pek çok programa sansür uygulamasına rağmen dizinin kaçak kopyaları vatandaşlar arasında yayılıyor.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in en çok izlenen popüler dizisi Squid Game, Kuzey Kore’deki yasakları delip sıkı sansür uygulanan ülkede de popüler hale geldi. Ülkede kurallar katı bir şekilde uygulanıyor ve bunları ihlal eden insanlar ölüm cezasına dahi çarptırılabiliyor. Ancak Squid Game, flash belleklerle ve diğer elektrikli cihazlarla ülkeye kaçırılarak popüler olmayı başardı.

Pyongsong şehrinin bir sakini Radio Free Asia’ya verdiği demeçte, “Squid Game, ülkeye gemiyle kaçırılan USB flashlar ve SD kartlar gibi bellek aygıtlarıyla girmeyi başardı ve daha sonra karaya ulaştı” dedi.

Ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Gösterinin konusunun kendi gerçeklikleriyle paralellik gösterdiğini düşünüyorlar. Dizi sadece zengin insanlarla değil, aynı zamanda Pyongyang’ın gençleri arasında da yankı uyandırıyor, çünkü alışılmadık derecede şiddetli sahneler içeriyor. Ayrıca karakterlerden biri Kuzey Koreli bir kaçak ve onunla ilişki kurabiliyorlar.”

Ekim ayında, Kuzey Kore devlet medyası Squid Game’yi insanlığın aşırı rekabet tarafından yok edildiği Güney Kore kapitalist toplumunun canavarca doğasının bir örneği olduğunu söyleyerek eleştirmişti.

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