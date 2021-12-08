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Omicron mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı

Kuveyt'te Omicron mutasyonun ilk kez, bir Afrika ülkesinden ülkeye gelen bir yolcuda tespit edildiği açıklandı.

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Omicron mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı

Corona virüsünün yeni mutasyon türü Omicron giderek yayılıyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah Al-Sanad yaptığı açıklamada, ülkede ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Al-Sanad, söz konusu kişinin bir Afrika ülkesinden gelen yolcu olduğunu söyledi. Yolcunun daha önce iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığını belirten Al-Sanad, şu anda karantina altında olduğunu ifade etti.

Al-Sanad, ülkede gerekli önlemlerin alındığını belirtirken, çalışmaların mevcut aşıların yeni mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kuveyt’te corona virüsü salgınında toplam 413 bin 555 corona virüsü vakası tespit edilirken, 2 bin 465 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 milyon 300 bin nüfuslu ülkede corona virüsüne karşı iki doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 74.1 olarak kaydedildi.

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