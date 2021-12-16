Omicron mutasyonu Filistin’e sıçradı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin’de 3 kişide Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

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Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu yayılmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin'de 3 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kamal el-Shakhra yaptığı açıklamada, söz konusu vakaların Batı Şeria’daki Ramallah, El Halil ve Tubas şehirlerinde tespit edildiğini ve yurtdışından geldiklerini ifade etti. Söz konusu vakaların kimlerle temas ettiğinin araştırıldığı aktarıldı.

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