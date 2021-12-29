Omicron paniği büyüyor: Türkiye, Fransa, Yunanistan, Danimarka’da rekorlar geldi

2019 yılının son günlerinde Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve Dünya genelinde 283 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü, Omicron varyantıyla birlikte yayılmayı sürdürüyor... Dün başta Avrupa ve ABD olmak üzere birçok ülkede Covid-19 rekorları kırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen ve Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Omicron varyantı korku salmaya devam ediyor. 2019 yılından beri 5.4 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği corona virüsü salgınında Omicron paniği devam ediyor.

Çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve semptomları arasında gece terleme, boğazda ağrı, boğuk ses ve kırgınlığın olduğu Omicron varyantı Dünya genelinde yayılmasını hızla sürdürüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de günlük corona virüsü vakalarında rekor üstüne rekor kırıldı.

Birleşik Krallık’ta önceki gün 98.515 olan günlük corona virüsü vaka sayısı dün 129.471’e çıkarak rekor kırdı. Öte yandan Fransa’da da salgının başladığı günden beri en yüksek corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Fransa’da dün 179.807 insanda corona virüsü tespit edildi.

KOMŞUDA BİR GÜNDE İKİ KAT ARTTI

Komşumuz Yunanistan’da da benzer bir artış yaşandı… Önceki gün açıklanan corona virüsü vakalarının iki katından fazla artış yaşanan Yunanistan’da 21.657 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Yunanistan yönetimi vaka sayılarındaki artışı engellemek ve sağlık sistemi üzerinde baskı olmaması için yeni önlem ve kısıtlama kararı aldı.

Yetkililer 3 Ocak’tan itibaren bar, gece kulübü ve restoranların gece kapanmasına karar verirken, kapalı alandaki müşteri sayısına da kısıtlama getirdi.

EN YOĞUN VAKA SAYISI DANİMARKA’DA

Salgının başladığı günden beri yüksek aşılama ve sıkı önlemlerle vaka sayılarının düşük seyrettiği Danimarka ve İzlanda’da da vaka sayıları rekor kırdı.

Danimarka’da her 100.000 kişide 1.612 insanda corona virüsü tespit edilirken en yoğun ve yüksek enfeksiyon seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRILDI

Dördüncü corona virüsü dalgasının içinde olan Polonya’da bugün yapılan açıklamada 794 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu seviye salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska, Polsat News isimli televizyon kanalında yaptığı açıklamada bu gelişmeyi söyledi. Ülkede son 24 saat içinde 15.571 insanda corona virüsü tespit edilmişti.

TÜRKİYE’DE 2.5 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Türkiye’de corona virüsünün Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayıları art arda ikinci günde de keskin artış kaydederek iki buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 32.176’ya yükseldi.

Günlük yukarı ve aşağı oynamalara rağmen Ekim ortasından 30,000’in üzerindeki seviyelerden düşüş eğilimine giren ve ay başından bu yana 20,000’in altında seyreden vaka sayısı hafta başında %30 ile neredeyse tüm yılın en keskin artışını dün de %23 artış kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’da yaptığı açıklamada, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor” dedi. Aşılanma çağrısını tekrar eden Koca, “Omicron varyantının yol açtığı risk nedeniyle, hatırlatma dozunun öneminin arttığını, aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenlerin bu dozu yaptırmaları gerektiğini ısrarla ifade etmek istiyoruz” dedi.Koca 12 Aralık’ta Türkiye’de altı kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıklamış, hafta sonunda ise yeni corona virüsü vakalarının %10’dan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu belirtmişti.

ABD’DE YARIM MİLYON GÜNLÜK VAKA

Corona virüsü salgınının merkez üssü olarak bilinen ABD’de de günlük corona virüsü vaka sayısında tarihi bir eşikten geçildi… Bugün yapılan açıklamada ülkede 512.553 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre bu artış salgının başladığı günden beri yaşanan en yüksek vaka artışı oldu. ABD’de bir önceki rekor 8 Ocak 2021’de açıklanan 294.015 vakaydı.

DSÖ’DEN UYARI: RAKAMLARA TEPKİSİZ KALMAYIN

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden Maria Van Kerkhove açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Van Kerkhove, “Artan vaka sayılarına karşı tepkisiz kalmayın. Ölen ve hastalanan her kişi bir insan, bir aile ferdi, bir arkadaş ya da sevdiğiniz biri… İlgisiz kalmayın” dedi.

Van Kerkhove, “Omicron daha hafif geçse de vaka sayılarında ve hastaneye kaldırılanlarda rekor seviyede artış görüyoruz. Daha iyisini yapabiliriz. Bu pandemiyi bitirmeliyiz” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Ramazan Kadirov'dan Türkiye'ye tehdit gibi mesaj: Erdoğan'a sesleniyorum

İlginizi Çekebilir Omicron varyantıyla ilgili net uyarı: Semptomun sesini duyacaksınız

İlginizi Çekebilir Omicron varyantı bulaştığından şüphelenenlere uyarı: İlk bu belirtiye bakın

İlginizi Çekebilir Nostradamus'un 2022 kehanetleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Baba Vanga'nın 2022 kehaneti maalesef doğru çıktı: 30 bin yıllık virüs uyandı