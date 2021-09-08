Özbekistan’da okullarda 1994’den bu yana yasak olan başörtüsü serbest bırakıldı

Özbekistan Eğitim Bakanı Şerzod Şermatov, okullarda 1994’den bu yana yasak olan başörtüsü yasağının kaldırıldığını duyurdu.

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Özbekistan'da okullarda 1994'den bu yana yasak olan başörtüsü artık takılabilecek. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı toplantısında konuşan Eğitim Bakanı Şerzod Şermatov, her yıl okul dönemi başlamadan önce başörtüsü yasağının büyük problemlere neden olduğunu ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılına müjde ile başlamak istediklerini aktardı.

Şermatov, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in “Bir erkek çocuğa eğitim verirsen bir insana iyilik yapılır, bir kız çocuğun eğitimi için yapılan hizmet ise tüm millet için yapılan iyiliktir” sözünü hatırlatarak, birçok anne ve babanın teklifi üzerine başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduklarını duyurdu.

Şermatov, kız çocuklarının beyaz veya açık renkli olması koşuluyla başörtüsü ile okula gidebileceklerini açıkladı.