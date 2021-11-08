Pakistan hükümeti ile Taliban’ın Pakistan kolu TTP arasında ateşkes

Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Afganistan'daki Taliban hükümetinin yardımıyla yapılan görüşmelerin ardından yerel Taliban militanları olan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) ile "tam bir ateşkes" üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

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Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Afganistan’daki Taliban hükümetinin yardımı ile yapılan görüşmelerin ardından Pakistan’ın Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) olarak bilinen yerel Taliban militanları ile “tam bir ateşkes” üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.

Chaudhry, “Müzakerelerin ilerlemesiyle ateşkes uzamaya devam edecek. Pakistan hükümeti ve yasaklanan TTP tam bir ateşkes üzerinde anlaştı” ifadelerini kullandı.

Chaudhry müzakerelerin Pakistan yasalarına ve anayasasına uygun olacağını belirtirken, TTP tarafından ise anlaşmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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