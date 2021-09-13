Pakistan, Taliban kontrolündeki Afganistan’a ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ve ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasının ardından Kabil Havalimanı ticari uçuşlara yavaş yavaş açılıyor. Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait bir yolcu uçağı pazartesi günü Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'e ilk ticari uçuşun gerçekleştiği bildirildi.

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait bir yolcu uçağı pazartesi günü Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan Afganistan’a giden uçakta yaklaşık 10 civarında yolcu olduğu belirtildi.

PIA Sözcüsü Abdullah Khan, CNN International’a yaptığı açıklamada bunun “bir yardım uçuşu olmadığını” aktardı. Khan, yolculuğun Afganistan halkıyla “iyi niyet” oluşturmak ve “insani çabaları güçlendirmek” için “özel bir uçuş” olduğunu söyledi.

DÜZENLİ UÇUŞLAR DEVAM EDECEK

PIA, Afganistan’a düzenli uçuşlara devam edeceğini, bununla ilgili çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

PIA, Boeing 777 uçağının Afganistan’ın sivil havacılık yetkilileri ve PIA personeli tarafından özel düzenlemelerin yapılmasının ardından yerel saatle 06:45’te Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan ayrıldığını söyledi.

Sözcü CNN’e verdiği demeçte, yabancı gazetecilerin de İslamabad’dan ayrılan uçakta bulunduğunu belirtirken, Dünya Bankası çalışanlarının da Afganistan’dan İslamabad’a geri getirildiğini açıkladı.

KATAR HAVAYOLLARI UÇAKLARI HAVALANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Taliban, aralarında ABD’lilerin de bulunduğu 200 kadar yabancının Katar Havayolları’na ait 2 charter uçağıyla Kabil’den kalkarak ülkeden ayrılmasına izin vermiş bu, ABD’nin çekilmesinin ardından Afganistan’dan başka bir ülkeye gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuş olmuştu.

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