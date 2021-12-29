Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi
Ele geçirilen uyuşturucular yakılırken, kaçak alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.
Pakistan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirdi.
El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.