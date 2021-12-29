Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi

Ele geçirilen uyuşturucular yakılırken, kaçak alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.

Sozcu.com.tr

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Pakistan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirdi.

El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.

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