Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi

Meksika, şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi beklenen Pamela Kasırgası nedeniyle alarma geçerken, kasırganın karaya çıkmasının beklendiği Sinaloa eyaletinden okullar tatil edildi.

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Büyük Okyanus’ta oluşan Pamela Kasırgası Meksika'yı tehdit ediyor. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, Pamela Kasırgasının sabah saatlerinde Jalisco eyaleti açıklarında şiddetini artırarak kategori 1 seviyesine ulaştığı aktarıldı. Ülkenin kuzeybatısını etkileyecek olan kasırganın yarın gücünü daha da artırması ve Sinaloa eyaleti kıyılarında karaya çıkması bekleniyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yaklaşan kasırga nedeniyle şiddetli yağmur Sinaloa eyaletini etkisi altına alırken, yetkililer eyalet genelinde okulların bir sonraki duyuruya kadar tatil edildiğini açıkladı.

Kasırganın Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur ve Nayarit eyaletlerinde şiddetli yağış, saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve okyanus kıyısında 5 metreye kadar dalgalara neden olacağı tahmin edilirken, Durango, Nayarit, Colima ve Sonora eyaletlerinde de anlık sağanak yağmurların beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kasırga ile birlikte görülen yağışların toprak kaymalarına, akarsuların taşmasına ve alçak bölgelerde sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşlara sıkı önlem alma ve sivil savunma ekiplerinin tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.

ABD’YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Kasırganın kuzeydoğu yönüne doğru ilerleyerek, perşembe günü ise ABD’nin Texas eyaletine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meksika'da bu yıl yaşanan Nora, Grace ve Dolores kasırgalarında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuştu.