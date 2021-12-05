Papa’dan mülteci mesajı: Siyasete alet etmeyin

“Mültecileri siyasete alet etmeyin” diyen Papa, küresel göç krizinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. En sın 2016’da bölgeyi ziyaret eden ve 12 Suriyeli mülteciyi kendisiyle birlikte İtalya’ya götüren Papa çok sert ifadeler kullandı.

Papa Francis, “Son 5 yılda göç sorunu konusunda çok az değişiklik yaşandı. Bugün sizin yüzlerinizi görmek ve gözlerinize bakmak için buradayım. Korku ve endişeli gözler, şiddet ve açlık görmüş gözler ve gözyaşı akıtmış gözler” dedi.

Kamuoyuna yabancı karşıtlığıyla korku salmanın çok kolay olduğunu söyleyen Papa, “Bunun sebeplerine saldırılmalı, mülteci sorununu yaşayanlara ve siyasi propagandaya alet olanlara değil” ifadesini kullandı.

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