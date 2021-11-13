Paris’i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarının 6. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde, kana bulanan yerlere çiçekler bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa'nın başkenti Paris'te en az 140 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7 farklı noktadaki saldırıların üzerinden 6 yıl geçti.

Paris’i kana bulayan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saldırının 6. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birlikte Stad de France (Fransa Stadyumu) başta olmak üzere saldırılara sahne olan yerlere çelenk bıraktı.

ANMA MERASİMLERİ DÜZENLENDİ

Saldırılarda en fazla can kaybının yaşandığı Bataclan konser salonunun yanı sıra Le Carillon barı, Le Petit Cambodge restoranı, La Casa Nostra restoranı önünde de anma merasimleri yapıldı. Vatandaşlar ellerinde çiçeklerle saldırı noktalarına gelerek saygı duruşunda bulundu.

“SAYGI GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIM”

90 can kaybının yaşandığı Bataclan konser salonunun önü demir bariyerlerle kapatılırken, terörü lanetleyen vatandaşlar hayatını kaybedenlerin anısına yere çiçek bıraktı. İsmini vermek istemeyen bir genç, “Hayatını kaybedenlerin hiçbirini tanımıyorum, hiçbiri akrabam değil. Ama insanlık suçu olan terörizmi kınamak ve hayatını kaybedenlerin anısına saygı göstermek için buradayım. Şu anda burada bulunanlardan biri de bir vesileyle o gece burada olabilirdi, olabilirdik. Bundan dolayı terörü lanetliyorum ve hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum” dedi.

Ayrıca bu akşam Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan Fransa-Kazakistan karşılaşması öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

En az 140 kişinin ölümü, 400’den fazla kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

İlginizi Çekebilir Macron: 36 terör saldırısı önlendi