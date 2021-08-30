Pentagon duyurdu! ABD tahliye sürecini tamamladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Böylece ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı resmen sona ermiş oldu.

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ABD’nin 31 Ağustos’a kadar tahliye sürecine yardımcı olmak için ülkeye gelen askerlerini taşıyan son uçağın Kabil Havaalanı’ndan kalktığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Böylece ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı resmen sona ermiş oldu.

BİDEN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, “Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz” denilmişti.

47 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

ABD'de Brown Üniversitesinin “Savaşın Maliyetleri” projesindeki tahminlere göre ABD, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. 2001 yılından bu yana 47 bin 245 Afgan sivilin öldürüldüğü, milyonlarca kişinin de yerinden edilerek Pakistan, İran ve Avrupa'ya kaçtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001 yılından bu yana Afganistan'da 2 bin 442 ABD askeri öldürülürken, 20 bin 666 asker de yaralandı. NATO birliklerinden ise bin 144 personel hayatını kaybetti.