Pentagon duyurdu: ABD’den hipersonik füze denemesi

Süper güçlerin "hipersonik silah" yarışı hız kesmeden devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin ses hızının beş katından daha yüksek hıza sahip hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştiği duyuruldu.

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Pentagon, ABD’nin ses hızının beş katından daha yüksek hıza sahip hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Pentagon Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta gerçekleşen testin, Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konseptinin (HAWC) 2013’ten bu yana ilk başarılı testi olduğunu söyledi.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yaptığı açıklamada, Raytheon tarafından inşa edilen füzenin, Northrop Grumman’ın scramjet motorunun devreye girmesinden sadece ‘saniyeler’ önce bir uçaktan serbest bırakıldığını söyledi. Motor, gelen havayı hidrokarbon yakıtla sıkıştırarak, saniyede bin 700 metrenin yani ses hızının beş katına ulaşabilen hızlı bir hava akışı oluşturmak için çalışıyor.

RUSYA VE ÇİN İLERİDE

Havada Fırlatılan Hızlı Tepkili Silah (Air-launched Rapid Response Weapon) diye de bilinen silahın, füze savunma sistemlerinin ateş etmesini imkansız hale getirecek kadar alçak irtifada gitmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre ABD, Rusya ve Çin en kapsamlı hipersonik füze programlarına sahipken, Rusya ve Çin, bu açıdan ABD’nin önünde yer alıyor. Mayıs ayında Rusya, bazılarının İngiltere ve Galler büyüklüğündeki alanları yok edebilecek kadar olan üç “yenilmez” hipersonik “Şeytan 2” füzesini test ettiğini açıklamıştı.

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