Pentagon gözünü Karadeniz’e dikti: Türkiye detayı öne çıktı

ABD'de gündem Karadeniz... Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen hafta gerçekleştirdiği Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve NATO temasları ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Washington Post, "Pentagon, Karadeniz'e bakıyor" yorumunu yaparak Türkiye'yi de analiz etti.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’daki olaylı geri çekilme sebebiyle büyük tepki çeken ABD’de gündem Karadeniz… Son dönemde Rusya ile Batılı ülkeler arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 1 numarası Lloyd Austin’in geçen hafta sessiz sedasız gerçekleştirdiği Karadeniz turu gündem oldu.

ABD Savunma Bakanı Austin, geçen hafta Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Brüksel’de temaslarda bulundu. Brüksel’de NATO Zirvesi’ne katılan ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar’la da bir araya gelen Austin’in bu temasları Amerikan kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Ülkenin çok okunan saygın gazetelerinden Washington Post, ABD’nin Karadeniz’i yakından izlediğini aktarırken, Rusya’nın olası hamleleri ve bölgedeki dengelerin hassas olduğuna vurgu yapıldı.

Austin’in, “Rusya, Karadeniz’i istikrarsızlaştırma hamlelerine son vermeli” dediğini aktaran Washington Post, “Karadeniz’deki dengeler basitçe doğu ve batı değil. Örneğin ikisi de NATO üyesi olan Romanya ve Bulgaristan ortak bir deniz gücü ve istihbarat havuzu olmasına ilgi gösterirken bu çaba hem bir NATO üyesi olan hem de resmi olarak Karadeniz’den Akdeniz’e geçişi sağlayan Boğazları kontrol eden Türkiye tarafından soğuk karşılandı. Ankara ve Moskova arasındaki iyi ilişkiler, özellikle Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla daha da iyileşti ve Karadeniz’deki birlik oluşturma sorununa yeni sorunlar getirdi” yorumunu yaptı.

Gazete, ABD siyasetinde Karadeniz’deki hamlelerin görüşülmeye başlandığını ve birçok siyasetçi ve kurumun bu konuda görüş bildirdiğinin de altını çizdi.