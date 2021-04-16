Pfizer CEO’sundan üçüncü doz açıklaması: Aşılar her yıl tekrarlanabilir

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut aşılama kampanyalarında. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alan aşılar, pek çok ülkede hızla insanlara uygulanıyor.

Ancak aşılarda ortaya çıkan yan etkiler ve mutasyonlar sonrası etkinlik oranlarının ne olacağı endişesi de giderek artıyor. An itibarıyla dünya üzerinde en çok rağbet gören corona virüsü aşısını BioNTech ile birlikte geliştiren ABD’li ilaç devi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla önemli açıklamalarda bulundu.

CVS Health’e röportaj veren Albert Bourla, iki doz olarak tamamen aşılanmış kişiler de dahil olmak üzere bağışıklığı artırmak için üçüncü doz aşının yapılması gerekebileceğini söyledi. Bourla, “Tamamen aşılandıktan sonra 6-12 ay içerisinde muhtemelen üçüncü doz aşı yapmamız gerekecek. Aşıların her yıl tekrarlanması da gerekebilir” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY HAZIRLANMAYA BAŞLADI



Bourla’nın açıklamalarının ardından Beyaz Saray’ın corona virüsüyle mücadele gücü baş yetkilisi David Kessler konuştu. Financial Times’ın haberine göre Kessler, “Bağışıklığı artırmak için ekstra doz aşı ihtimalini değerlendirmeliyiz. Ancak an itibarıyla aşıya en çok ihtiyaç duyanların ulaşmasını sağlamalıyız. Yeterli doz sayısına ulaştığımızda, 6-9-12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılması için hazırlanmalıyız” dedi.

6 AY SONRA YÜZDE 91.3 KORUYUCULUK



ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının etkinlik oranlarıyla ilgili ‘güncellenmiş' sonuçlar bu ay başında açıklanmıştı. İkinci doz aşıları tamamlandıktan 6 ay sonra kişilerden elde edilen sonuçlara göre, Pfizer-BioNTech aşısının virüse karşı koruyuculuk oranı yüzde 91.3 olarak duyuruldu. Sonuçları yorumlayan Bourla, “Koruyuculuk oranı zaman içerisinde düşmeye başlasa da, altı ay sonrasında bile oldukça yüksek” diye konuştu.

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