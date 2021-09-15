Pfizer’ın corona aşısı tüplerinde yabancı madde tespit edildi

Japonya’nın Kanagawa ve Osaka eyaletlerindeki üç şehirde kullanıma hazır Pfizer-BioNTech aşılarının tüplerinde yabancı madde tespit edildiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde paslanmaz çelik tespit edilmesi nedeniyle 1.63 milyon dozluk aşının kullanımını askıya alan Japonya'da yabancı madde endişesi bu kez Pfizer-BioNTech aşılarına sıçradı.

Kanagawa eyaletindeki Sagamihara ve Kamakura şehirleri ile Osaka eyaletindeki Sakai şehrinde kullanıma hazır haldeki 5 Pfizer-BioNTech aşı tüpünün içinde tanımlanamayan beyaz bir maddenin tespit edildiği bildirildi.

FF5357 parti numaralı aşılardan hata şüphesi doğuran dozların kullanılmadığı açıklanırken, üç şehrin yerel yönetimi Pfizer’dan endişeye neden olan yabancı maddenin analiz edilmesi talebinde bulundu.

MODERNA’DA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Japonya'da geçtiğimiz ay Moderna üretimi Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edildiği kamuoyuna yansımış, yapılan incelemelerin ardından bazı aşı tüplerinin üretim hatası sonucu paslanmaz çelik parçacıkları ile temas ettiğinin saptandığı açıklanmıştı.

Ülke çapındaki 900 sağlık tesisine dağıtılan yaklaşık 1.63 milyon şüpheli dozun toplatılmasına karar verilirken, yaşananlar aşı seferberliğinin devam ettiği ülkede endişeye neden olmuştu.

İlginizi Çekebilir Yeni corona virüsü dalgasını engellemek için ülkeler harekete geçti