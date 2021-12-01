Polonya 5-11 yaş grubuna aşılama başlıyor

Polonya Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska, ülkede 5-11 yaş grubu arasındaki çocukları 13 Aralık'ta aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun 5-11 yaş grubu arasındaki çocuklara BionTech/Pfizer aşısı uygulanması onayının ardından Polonya da söz konusu yaş grubundaki çocukları aşılamaya hazırlanıyor. Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska parlamentoda yaptığı konuşmada, 5-11 yaş grubundaki çocukları 13 Aralık’ta aşılamaya başlayacaklarını söyledi.

Bu tarihe kadar çocuklar için üretilmiş aşıların tedarikinin tamamlanacağını bildiren Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, önümüzdeki günlerde sağlık çalışanları, eğitim sektörü ve kamu çalışanları için de ücretsiz corona virüsü testi uygulamasını hayata geçireceklerini aktardı. Kraska, “Söz konusu kişiler semptom göstermediklerinde dahi ücretsiz olarak corona virüsü testi yaptırabilecekler” şeklinde konuştu.

EMA, aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklara faydasının risklerine göre daha ağır bastığını belirtmiş, aşının bu yaş grubuna en az 3 hafta aralıklı olmak kaydıyla 10 mikrogramlık iki doz halinde uygulanmasını tavsiye etmişti. Söz konusu aşı 12 yaş ve üstü kişilere 30 mikrogram seviyesinde uygulanıyor.

30 BİNE YAKIN YENİ VAKA

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saat içinde 29 bin 64 kişide corona virüsü vakasına rastlandı, 570 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte salgının başından bu yana Polonya’da 3 milyon 569 bin 137 corona virüsü vakası tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 84 bin 153’e yükseldi.

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