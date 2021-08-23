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Polonya’dan sınırlara çit önlemi

Polonya, düzensiz göçmen geçişlerini durdurmak amacıyla Belarus sınırına çitler dikeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
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Polonya’dan sınırlara çit önlemi

Avrupa Birliği (AB) üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya yakın zamanda Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelip sınırlarına girmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının keskin bir şekilde arttığını açıklamışlardı.

AB ise Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’nun AB’ye baskı yapmak için göçmenleri kullanarak “hibrid savaş” açtığını belirtmişti. “Belarus sınırına 2.5 metre yüksekliğinde yeni sağlam çitler yapılacak” diyen Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Hudut güvenlik görevlilerine yardım için daha fazla asker de olacak” dedi. (Reuters)

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