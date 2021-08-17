Pop yıldızı Kris Wu tecavüz şüphesiyle Pekin’de tutuklandı

Koreli erkek grubu EXO'nun 30 yaşındaki eski üyesi Kris Wu, geçtiğimiz haftalarda tecavüz şüphesiyle Pekin polisi tarafından gözaltına alınmıştı, Wu suçlamaları reddetse de dava sonunda tecavüz şüphesiyle tutuklanmasına karar verildi.

SOZCU.COM.TR

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Kris Wu, 17 yaşındaki bir çocuğa sarhoşken cinsel tacizde bulunduğu ve genç kadınları cinsel ilişkiye zorladığı ile ilgili suçlamaların ardından tecavüz şüphesiyle tutuklandı.

Pekin’in Chaoyang bölgesindeki savcılık, tek cümlelik bir açıklamada, Wu’nun tutuklanmasının resmi olarak onaylandığını söyledi.

17 yaşındaki genç, Wu’yu tecavüzle suçlamakla kalmadı aynı zamanda yedi kadının, Wu tarafından iş fırsatları vaat edilerek kandırıldığını, hatta bu kadınların bazılarının 18 yaşın altında olduğunu söyledi. Ancak Wu’nun tacizine uğrayan kişiler arasında Çin’in rıza yaşı olarak belirlediği 14 yaşın altında birinin olup olmadığı belirtilmedi.

Wu ise 14 yaşından küçük biriyle cinsel ilişkiye girdiğini reddetti.

Genç, suçlamalarını sosyal medyada ve daha sonra internet portalı NetEase ile yaptığı röportajda duyurdu. Röportajın yayınlanmasından bir gün sonra, aralarında Porsche ve Louis Vuitton’un da bulunduğu en az 10 marka, Wu ile olan anlaşmalarını iptal etti.

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