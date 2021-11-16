Portekiz’de dikkat çeken karar: İş sonrasında müdürler e-posta atamayacak

Avrupa'da dikkat çekici bir karara imza atıldı... Sosyalist Parti, mesai saatleri dışında çalışanların e-posta göndermesine yasak getirdi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ve ev/iş dengesinin birçok kurum ve kuruluşta bozulmasıyla birlikte Portekiz’den dikkat çekici bir karar geldi…

Portekiz hükümeti parlamentoya getirilen yeni bir yasa tasarısına onay verdi. Yetkililer çalışanların işten uzaklaşması gerektiğini ve “bağlantıyı koparmak” için bu kararın alındığını açıkladı.

Yasa metninde, “İşveren, çok acil bir durum olmadıkça çalışanlarının dinlenme saatleri arasında çalışanlarla iletişime geçmemeli” denildi. Öte yandan Portekiz’de evden çalışma giderlerinin vergilendirilmeyeceği de belirtilirken, iş tanımıyla uygun olan ve küçük çocuğu olan çalışanların evden çalışma hakkı elde ettiği de kaydedildi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla Temmuz ayına kadar evden çalışmanın bir zorunluluk olduğu ülkede Ocak ayının sonunda erken seçim yapılacak.

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