Prens Harry, mutsuz olanları istifa etmeye çağırınca sosyal medyada alay konusu oldu

Prens Harry, yeni bir röportajda işten ayrılmanın ruh sağlığını destekleyeceğini söylediği için sosyal medyada tepki topladı.

Sozcu.com.tr

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Ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren BetterUp isimli şirkette yöneticilik kariyerine başlayan Sussex Dükü Harry’nin verdiği son röportajda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Destek almadıkları için ve anlayışların farklı olması nedeniyle, Meghan Markle ile kraliyet ailesinden ayrılan Harry, Kaliforniya’da yaşamaya başladı. Harry bir süre sonra ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam alanlarına odaklanan şirket BetterUp’ta yönetici pozisyonunda çalışmaya başladı.

Şirketin faaliyetleri ve kendi pozisyonu ile ilgili konuşan Harry, ruh sağlığı ile ilgili de açıklamalar yaptı. Harry, mutlu olmak ve ruh sağlığını korumak için istifa etmenin bir çözüm olabileceğini söyleyince sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURDULAR

Twitter’daki sosyal medya kullanıcıları, Markle ile birlikte sahip olduğu 14 milyon dolarlık Montecito malikanesinde lüks bir yaşam sürmeye devam eden İngiliz tahtının altıncı sırasındaki prensini hedef aldılar.

Bir kullanıcı “Prens Harry, mutlu değilsek hepimizin işinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Pek çok kadın ve erkek işleri olduğu için minnettar. Harry, gerçek gündelik işçi sınıfından insanlarla iletişimsiz. Kahkaha ve utanç figürü oldunuz” yazarken, bir başka kullanıcı da “Hayatında hiç düzgün bir işi olmamış ve faturaları ödeme konusunda asla endişelenmemiş milyoner Prens Harry, işi bırakmanın neşe getirdiğini ve aslında öz farkındalık için iyi olduğunu söylüyor” yazdı.

Bir diğer kullanıcı da Harry’nin aldığı vakıf paralarına atıfta bulunarak “Maalesef ortalama bir insan için, özellikle maaştan maaşa yaşayan, bir vakıf fonu olmayan biri için bu son derece zor. Mutluluk her zaman amaç değildir, ödeme almak ve aileyi geçindirmek daha önemli olabilir” yazdı.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Harry pazartesi günü iş hayatına yönelik çıkan FastCompany dergisi ile dünyanın ruh sağlığı açısından bir uyanış içinde olduğunu ve bu nedenle işten ayrılmanın kutlanacak bir şey olduğunu söyledi.

Prens Harry aslında Birleşik Krallık’ta çalışan nüfusun yaşadığı tükenmişlik sendromuna dikkat çekmek istemiş olabilir. Randstad UK işe alım firması tarafından 6.000 işçiyle yapılan ankette, yüzde 69’unun önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir işe geçme konusunda kendinden emin olduğu, yüzde 24’ünün ise üç ila altı ay içinde değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Harry istifalarla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Aslında yakın zamanda, işten istifanın o kadar da kötü olmadığını keşfettim. Aslında bu, öz-farkındalıkla değişim ihtiyacının geldiğinin bir işareti. Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, kendilerine mutluluk vermeyen işlerde sıkışıp kaldı ve şimdi akıl sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu kutlanacak bir şey.”

MİLYON DOLARLAR İÇİNDEYKEN İSTİFA ETMEKTEN BAHSEDİYOR

Harry, BetterUp’tan maaş alırken, firma kendisine ne kadar ödendiğini veya hisse senedi opsiyonlarına sahip olup olmadığını açıklamadı. Çiftin ayrıca 25 milyon dolarlık Spotify anlaşması ve 150 milyon dolarlık Netflix sözleşmesi de var.

Harry daha önce İngiliz Ordusu’nda 10 yıllık bir kariyere sahipti ve 2005 yılında Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst’ta acemi olarak başlamıştı. Ve bildirildiğine göre, katkısı için yaklaşık 45.000 dolar ödendi.

BetterUp, şirketlere, çalışanlarına zihinsel sağlıktan ebeveynliğe kadar pek çok konuda koçluk hizmeti sunuyor. Uygulama, her kullanıcıdan ayda yaklaşık 240 dolar alıyor. Müşteriler arasında Google, Hilton otel zinciri ve film stüdyosu Warner Bros yer alıyor. Şirket kısa süre önce Londra’da bir ofis açmayı ve 75 personel almayı planladığını duyurdu.

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