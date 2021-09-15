Prens Harry ve Meghan Markle en etkili 100 kişi arasında

Dünyanın en saygın dergilerinden biri olan Time, 2021'in en etili isimlerini açıkladı. Yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen Meghan Markle ve Prens Harry de listede yer alıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dergi, Instagram hesabından çiftin fotoğraflarını yayınlayıp en etkili 100 kişi arasında olduklarnı duyururken şu satırlara yer verdi: “Herkesin tanımadığı insanlar hakkında bir fikrinin olduğu bir dünyada, onlar tanımadıkları insanlara şefkat gösteriyorlar. Fikir yürütmüyorlar.”

Meghan Markle ve Prens Harry, bir süredir skandallarla sık sık gündeme geliyorlar. Önce kraliyet ailesinden ayrılan çift, ardından Oprah Winfrey’e verdikleri röportajda ailenin çocukları Archie’ye karşı ırkçı bir tutum sergilediğini, Kate’in Markle’ı ağlattığını ve yine Markle’ın sarayda kendini iyi hissetmeyip intihara meyilli hale geldiğini iddia etmişlerdi.

Birkaç ay önce ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift, bebeğin ismi ile ilgili de kriz yaşanmasına neden olmuştu.

Time’ın duyurusu kraliyet görevlerini bırakan ve şu anda Kaliforniya’da 11 milyon sterlinlik bir malikanede yaşayan çiftten Prens Harry’nin doğum gününde gerçekleşti. Aile ile gerginleşen iplere rağmen Harry’nin doğum günü aile bireyleri tarafından da kutlandı. Prens Charles nostaljik bir fotoğraf paylaşımı yaparken, Prens William ve Kate Middleton mesajlarını basit tuttular ve Prens Harry’nin portresi eşliğinde “Doğum günün kutlu olsun Prens Harry” yazarak kırmızı bir balon emojisi yayınladılar.



İlginizi Çekebilir Prens Harry, en sevilen kraliyet üyeleri sıralamasında sondan ikinci oldu

İlginizi Çekebilir Prens Harry yine eleştirilerin odağında