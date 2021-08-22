Prens Harry yine eleştirilerin odağında

Sürekli iklim krizi ile ilgili açıklama yapan ve "çevreci kimliği" ile tanınan Prens Harry, katıldığı bir etkinlikten dönüşte özel jete bindi. Bu durum büyük tepki çekti.

SOZCU.COM.TR

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Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen ve Hollywood’da kendine yer bulma çabası içinde olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle yine eleştirilerin odağında. Kraliyet ailesi unvanını ve şöhretini sömürmekle suçlanan çift bu sefer de bir “ikiyüzlülük” iddiasıyla karşı karşıya.

Daha önce Oprah Winfrey’e, “Şu an büyüyen çocuklar depresyonda. Yaşadıkları yerler ya yanıyor ya da sular altında kalıyor. Ormanlar yok oluyor” diyerek iklim krizine karşı bir şey yapılması çağrısında bulunan Harry, katıldığı bir etkinlikten dönüşte özel jete binerek tepki topladı.

Tarifeli uçak yerine iklim krizine karşı en çok kirlilik yaratan ve doğaya zarar veren jete binen Harry’nin bu adımı sosyal medyada ve İngiliz basınında gündem oldu. İngiliz yazar Tom Quin, “Bu çok büyük bir ikiyüzlülük. Özellikle iklim krizi hakkında bu kadar çok konuştuktan sonra. Harry kendisini dünyaya yön veren biri olarak görüyor fakat davranışlarıyla söyledikleri örtüşmüyor” ifadesini kullandı.

İngiliz Daily Mail ise 2 saatlik yolculukta atmosfere 10 tonluk karbondioksit salınımı gerçekleştiğini açıkladı.

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