Prens William, AC/DC hayranı olduğunu söyledi

Cambridge Dükü William, Apple'ın podcasti için samimi açıklamalarda bulundu. 28 dakikalık programda William, Pazartesi sabahlarına AC/DC dinleyerek başladığını itiraf etti.

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İngiliz Kraliyet ailesinin ağırbaşlı üyesi olarak bilinen ve babasından sonra İngiltere Kralı olmak için adeta gün sayan Cambridge Dükü William, Apple’ın özel hazırladığı podcast yayınına katıldı.

Programda samimi açıklamalarda bulunan Prens William, Pazartesi sabahlarına ünlü rock grubu AC/DC ile başladığını söyledi. William, “Yeni bir haftaya sert bir rock müzikle başlamaktan daha iyisi yok. Çocuklarım ise daha çok Shakira’nın yüksek enerjili pop şarkılarını tercih ediyor. Çocuklar o şarkılarla mutfakta tamamen çıldırıyorlar” dedi. William, Waka-Waka isimli şarkının kendisi için bu sebeple özel olduğunu söyledi.

Çocukken annesi Prenses Diana ve kardeşi Harry ile birlikte okuldan eve gelirlerken yüksek sesle Tina Turner dinlediklerini ve hepsinin şarkıya eşlik ettiğini söyleyen William, “Araçta bulunan koruma görevlisi de şarkıya eşlik ederdi” dedi. William bu sebeple Tina Turner’ın The Best isimli şarkısını en çok sevdiği üç şarkı arasında gösterdi.

AC/DC’nin Thunderstruck isimli şarkısını da çok sevdiğini dile getiren William, “Hafta sonundan sonra yeni haftaya hazırlanırken bu şarkıyı dinlemekten daha iyisi yok. Bu şarkı sizi tamamen uyandırıyor ve iyi hissettiriyor. Eşlik etmemek ya da dans etmemek için kendinizi zor tuttuğunuz bir şarkı” dedi.

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