Prenses Charlene ile ilgili yeni iddialar: Kamuoyundan saklıyorlar

Bir İspanyol kraliyet uzmanı sansasyonel iddialarda bulundu: Monaco Prensesi Charlene, plastik cerrahi sonrası şekli bozulduğu için kamuoyundan saklanıyor.

Sozcu.com.tr

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Prens Albert geçtiğimiz ay, anavatanı Güney Afrika’da geçirdiği 10 aylık süreçten sonra Monako’ya dönen Prenses’in bir Avrupa tedavi tesisine kabul edildiğini açıklamıştı.

Prens, tüm iddialara rağmen, karısının sorunlarının kanser, Covid ve plastik cerrahi ile ilgili olmadığını söylemişti.

Ancak İspanya’nın eski Kralı Juan Carlos’u henüz 25 yaşındayken Prenses Diana’ya pas vermekle suçlayan Pilar Eyre, iki çocuk annesinin Dubai’de bir makyaj sırasında yaralandığını iddia ediyor ve Charlene’in geçen ay Güney Afrika’dan Monako’ya döndükten sonra yüzünü kapatmasına da dikkat çekiyor.

Ayrıca ikizleri Gabriella ve Jacques’in yedinci doğum gününü kaçıran Prenses, perşembe günü Instagram’da kutlamanın fotoğraflarını paylaşarak, “Mutlu yıllar bebeklerim. Sizler için Tanrı’ya şükrediyorum” yazdı.

“SARAY HASTALIĞINI KÜÇÜMSÜYOR”

Prenses’in yakın arkadaşı olan bir kaynak şunları söyledi: “Bir tür zihinsel veya duygusal sorunu varmış gibi gösterilmesi haksızlık. Sarayın neden onun Güney Afrika’da neredeyse ölmek üzere olduğunu küçümsediğini bilmiyoruz” diyor.

Kaynak, Prenses’in ciddi bir kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu geçirdiğini ve bunun önceki bir ameliyattan kaynaklanan ciddi sinüs ve yutma sorunlarına yol açtığını açıkladı: “O zamandan beri geçirdiği tüm ameliyatlar nedeniyle altı ayı aşkın süredir katı yiyecek yiyemedi. Sıvıları ancak bir kamışla alabildi, bu yüzden vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetti.”

“ANNEMİ ÖZLEDİM”

Bu esnada Prens Albert, ikizleri Jacques ve Gabriella ile halka görünmeye devam etti. Üçlü, Monako’da bir ağaç dikme etkinliğine ve Monako Ulusal Günü kutlamalarına katıldı, burada çocuklar ‘Annemi Özledim’ ve ‘Annemi Seviyorum’ yazılı pankartlar taşıdı.

Bu ayki bir röportajda da Prens “Benim önceliğim ailem. Elbette devlet işlerini ihmal etmeden… Umarım bunu herkes anlar. Bu, yaşamlarında son derece önemli bir dönem büyüme biçimleri dünyayı görmelerine yardımcı oluyor. Ve ebeveynlerden biri tıbbi nedenlerle uzaktaysa, diğer ebeveyn orada olmalı” dedi.

Prens Albert, Prenses’in durumuyla ilgili ise şu açıklamaları yaptı: “Birkaç gündür iyi uyumamıştı ve hiç iyi yemek yemiyordu. Çok fazla kilo kaybetmiş, bu da onu diğer olası rahatsızlıklara karşı savunmasız hale getiriyor.”

Prens ayrıca, evliliğinin durumuyla ilgili söylentilerin onu fazla rahatsız etmediğini de söyledi.

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