Ermenistan-Azerbaycan krizi: Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve Rusya’nın Soçi kentinde başladı. Zirvede açıklama yapan Aliyev, “Azerbaycan, Ermenistan ile sınırlarını belirleme sürecini başlatmaya hazır” ifadelerini kullanarak, “İletişim bağlantılarının açılmaması çözülmemiş ana sorunlardan biri” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi. Liderlerin, üçlü zirve kapsamında Dağlık Karabağ’da imzalanan ateşkesin uygulanması noktasındaki adımları ve son zamanlarda Ermenistan tarafından gelen provokasyonları ele alması bekleniyor.

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Putin, Dağlık Karabağ'da yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı Rus ve Türk barış güçlerinin bölgede olanları yakından izlediğini belirterek, “Sınırdaki olayları, her iki taraftan insanların öldüğü, yaralandığı olayları biliyorum. Liderlerin buna özel önem atfetmesi gerekiyor. Kendi adımıza konuşacak olursam, bugün bunun için, gelecekte benzer olaylardan kaçınmak için bir araya geldik. Çatışma bölgesinde geniş çaplı askeri faaliyetlerin olmaması çok iyi. Bu süre zarfında bizlerin de desteğiyle 53 bin kişi daimi ikamet yerlerine döndü” dedi.

Rus-Türk ateşkes izleme merkezinin çalıştığını aktaran Putin, “Rus barış gücü orada ve her iki tarafın değerlendirmelerinden anladığım kadarıyla insanlar için güvenli yaşam koşulları sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“BRÜKSEL’DE GÖRÜŞME KONUSUNDA HER İKİ MESLEKTAŞIMLA DA HEMFİKİRİM”

Aliyev ve Paşinyan’ın Belçika'nın başkenti Brüksel’de 15 Aralık'ta bir araya gelecek olmasını değerlendiren Putin, üçlü zirve öncesi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bu konuyu ele aldıklarını aktararak, “Brüksel’de görüşme konusunda her iki meslektaşımla da hemfikirim. Ne kadar çok temas olursa o kadar iyi. Doğrudan ikili temaslar öncelikli. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bu konuyu görüştük. Sizi bekliyor. Umarım ilerleme kaydedebiliriz ve diğer platformlarda da ilerleyebiliriz. Partnerlerimizin böyle bir diyalog kurmasından ancak memnuniyet duyabiliriz, önemli olan bunun fayda sağlaması” dedi.

Öte yandan, üçlü zirve öncesi Aliyev ve Putin ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Dağlık Karabağ’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.

ALİYEV’DEN AÇIKLAMA

Zirvede konuşan Aliyev, Rusya’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorunlarına verdiği desteği takdir ettiğini belirtti.

Azerbaycan'ın Ermenistan ile sınırlarını belirleme sürecini başlatmaya hazır olduğuna vurgu yapan Aliyev, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlar henüz belirlenmedi. Sınırlandırma sürecini başlatmaya hazırız. Ayrıca Ermeni tarafına çatışmayı sonlandırmasını, birbirimizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımasını ve gelecekte komşu olarak yaşamak için bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamasını açıkça teklif ettik” dedi.

Rus barış güçlerinin bulunduğu bölgede durumun genel olarak istikrarlı olduğunu kaydeden Aliyev, “Ciddi olaylar, kasıtlı yapılan provokasyonlar olmadı. Sistematik nitelik taşımayan ufak olaylar yaşandı. Bu nedenle Rus barış güçlerine iyi hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgede güvenliği sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İLETİŞİM BAĞLANTILARININ AÇILMAMASI ÇÖZÜLMEMİŞ ANA SORUNLARDAN BİRİ”

Azerbaycan’ın, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve iletişim bağlantılarının açılması konusunda bu bir yıl boyunca maksimum yapıcılık sergilediğini vurgulayan Aliyev şu ifadeleri kullandı:

* İletişim bağlantılarının açılmaması, çözülmemiş önemli konulardan biridir diye düşünüyorum çünkü geçen yıl kasım ayında imzalanan üçlü bildirinin hemen hemen tüm maddeleri uygulandı. Üçlü görüşmede bu konunun, aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi konusunun müzakere edileceğini düşünüyorum. Danışmanlık rolü de dahil olmak üzere Rusya’nın bu konudaki desteğini takdir ediyoruz.

* Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırlar belirlenmemiştir. Bu nedenle, gecikmeden sınırların çizilmesine başlamaya hazır olduğumuzu defalarca açıkça belirttik. Aynı zamanda Ermenistan'a, çatışmayı sona erdirmek, birbirimizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımak ve gelecekte komşu olarak yaşamaya teşvik etmek için barış anlaşmasına yönelik çalışma başlatılmasını açıkça teklif ettik. (İHA)

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