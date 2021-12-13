Putin: Ay sonunu getirmek için taksicilik yaptım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra yaşanan ekonomik kriz sebebiyle taksicilik yaptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yaşanan ekonomik kriz sebebiyle taksicilik yaptığını duyurdu.

1990’larda ay sonunu getirmek için taksicilik yaptığını dile getiren Putin, bir belgesel için kamera karşısına geçti ve samimi itiraflarda bulundu. Putin, “Bazen ekstra para kazanmak için taksicilik yapmak zorundaydım” dedi.

Putin hangi özel şirket için çalıştığını açıklamazken, “Bunu konuşmak hoş değil fakat maalesef o zamanlar durum öyleydi” dedi. Putin, Doğu Almanya’da satın aldığı Volga marka araçla taksicilik yaptığını söylerken, “Başka bir aracım yoktu” ifadesini kullandı.

KGB ajanı olarak çalıştıktan sonra Putin, 1990 yılının Mayıs ayında St. Petersburg’a (o zamanki ismiyle Leningrad) dönmüş ve belediye başkanı Anatoly Sobçak’ın danışmanı olarak görev almıştı.