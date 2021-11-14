Putin göçmen krizine ilişkin konuştu: Yardıma hazırız

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan göçmen krizi ile ilgili Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin suçladığı Rusya Devlet Başkanı Putin bugün açıklama yaptı. Putin, krizin çözümüne yardım etmeye hazır olduklarını söyledi, yaşananlarla ilgili Batı'yı suçladı.

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin göçmen krizinin arkasında olduğunu iddia ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili konuştu. Putin, krizin çözümüne yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

RIA haber ajansının aktardığına göre Putin, “Elbette bize bağlı bir şey olursa, her şekilde yardım etmeye hazırız.” dedi.

Putin, Avrupa’daki göçmen krizle ilgili Moskova yönetimini hedef alan suçlamaları reddederken, Moskova ve Minsk’in olaya karıştığını reddetti. Putin, Batı’yı Irak ve Afganistan’da meydana gelen krizlerden sorumlu tutmaya da devam etti.

Öte yandan Putin, Belarus Cuhmurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile göçmen krizinin başlangıcından bu yana iki kez görüştüklerini açıkladı.

POLONYA BAŞBAKANI PUTİN’İ SUÇLAMIŞTI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya-Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle Rusya’yı suçlamıştı. Morawiecki, “Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, sığınmacı krizi süresince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatlarını yerine getiriyor.” dedi.

Lukaşenko’nun Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri tutmayacaklarını söylemesinin ardından binlerce düzensiz göçmen Belarus-Polonya sınırına akın etti.

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