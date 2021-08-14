Putin’den Erdoğan’a mesaj: Kaybın acısı bizi birleştirir

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 Rus ve 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangın söndürme uçağı kazasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Putin'in mesajında, "Ruslar, Türklerle birlikte, ülkenizin başına gelen doğal afetle mücadele ediyorlar, bu nedenle kaybın acısı bizi birleştirir" ifadeleri yer aldı.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye'nin Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ederken kaza kırıma uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı, düşen uçakta bulunan 5 Rus ve 3 Türk’ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: KAHRAMANCA FEDAKARLIK UNUTULMAYACAK

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yayımladığı Rusça mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu'nun Rusça açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak!

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A MESAJ: KAYBIN ACISI BİZİ BİRLEŞTİRİR

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiğini duyurdu. Büyükelçilik, Putin'in Erdoğan'a mesajını şöyle aktardı:

* Ruslar, Türklerle birlikte, ülkenizin başına gelen doğal afetle mücadele ediyorlar, bu nedenle kaybın acısı bizi birleştirir… Vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve destek sözlerimin iletilmesini rica ederim. Cesaret ve sebat kendilerini bu zor zamanda bırakmasın.

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