Putin’den Filistin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunun iki bağımsız devlet temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bölgesel konuları görüşmek için Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Liderlerin öncelikli konusu Filistin meselesi oldu.

Sorunun iki bağımsız devlet temelinde çözülmesi gerektiğini savunan Putin, “Rusya Federasyonu’nun, Filistin sorununun çözümü konusunda tutarlılığı devam ediyor. Filistin sorunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzeyinde daha önce kabul edilen kararlara uygun olarak, hakkaniyet temelinde, adil bir şekilde çözülmelidir. Rusya olarak iki bağımsız devlet temelinde bölgede yaşayan insanların çıkarlarını dikkate alıyoruz” dedi.

“MEVCUT DURUMUN FARKINDAYIZ”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Rusya lideri Putin ile selamlaşırken Rusça olarak, “İyi günler” dedi. Putin ile bugünkü görüşme dahil toplam 19 kez görüştüğünü hatırlatan Abbas, “Bugün Filistin halkı da dahil olmak üzere hepimiz mevcut durumun farkındayız. Dışarıdan oluşan baskılar ve bölgedeki duruma ek olarak corona virüsü salgını da durumu zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

Putin ise corona virüsü salgını nedeniyle hükümetler arasındaki komisyon toplantılarında bir kopukluk olduğunu ifade ederek, “Elbette bu çalışmayı tekrar hızlıca inşa etmeliyiz. Salgın nedeniyle ticaret rakamlarında gerileme olsa da bu yıl önceki yıla göre ticarette yüzde 30 düzeyinde bir artış gözlemlendi. Bu konuda Rusya’nın, Filistin’i desteklemek için çaba gösterdiğini biliyorsunuz” dedi.

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