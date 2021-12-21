Putin’den NATO ve ABD’ye gözdağı: Sert bir şekilde karşılık vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında, batının saldırgan eylemlerinin devam etmesi halinde askeri ve teknik önlemler almaya hakkı olduğunu savundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO’nun doğuya ilerleyişi ile ilgili kaygılarını dile getirdiği önemli açıklamalarda bulundu.

NATO ve ABD’nin, doğuya genişlemesi politikalarını eleştiren Putin, bu politikalar nedeniyle ABD’yi suçlayarak, “Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya’da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO’yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi.

‘RUSYA İÇİN CİDDİ BİR MEYDAN OKUMA’

ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş’taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız” dedi.

Putin toplantıda NATO’nun politikalarına karşı savunma hakkı olduğunu belirterek, “Eğer, NATO ve ABD füze kompleksleri Ukrayna’ya gelirse, füzelerin Moskova’yı vurma süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma. Batılı meslektaşlarımızın bariz saldırgan tutumu devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ALMAN BİLD GAZETESİNDEN YENİ İDDİA

Düzenlenen toplantıda, Rusya’nın füze komplekslerinin modernleştirildiğine ve 2021 yılındaki füze tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını aktaran Putin, Rus barış güçlerinin faaliyetlerinden bahsetti.

Suriye ve Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü hakkında Putin, “Suriye’de görev yapan askerlerimiz, Rus askerine yakışır şekilde görevlerini sürdürdü. Onların varlığı sivil halka ve ülkedeki istikrarın sağlanması yönünde büyük katkı sağlıyor. Bir yılı aşkın süredir askerlerimiz Dağlık Karabağ’da istikrarın sağlanması için görev alıyor. Bu görevleri yerine getiren personele teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bugün de Alman Bild gazetesi, son dönemde Rusya-Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yaşayanların sosyal medyada paylaştığı askeri silah, mühimmat, zırhlı araç ve tank gibi videoların sayısının arttığına dikkat çekmişti.

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