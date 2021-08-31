Putin’den tartışma yaratan “seçim yatırımı”

Gelecek ay seçimlere hazırlanan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çeken bir karara imza attı.

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Rusya seçimlere hazırlanırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, polis ve askerlere verilecek tek seferlik ikramiyeye onay çıkardı.

Eylül ayında 15.000 ruble (yaklaşık 1700 TL) verileceği ve bu paranın itfaiye erleri, polis memurları, savcılar ve askerlere ödeneceği kayıtlara geçti. Putin geçen ay benzer bir kararı emekliler için de almıştı. Enflasyon sebebiyle gıda fiyatlarının artmasıyla bu karara imza atan Putin’in bu adımı ise muhaliflerin tepkisini çekti.

Muhalefet, Putin’in seçim için bu parayı ödediğini söylerken, Kremlin’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kremlin bu ikramiyelerin seçimle bir ilgisi olmadığını açıkladı. 1999 yılından beri ya devlet başkanı ya da başbakan olarak görev alan 68 yaşındaki Putin son dönemde muhaliflere savaş açmıştı.

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