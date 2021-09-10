Putin’den tatbikatta ölen Bakan Ziniçev’e veda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in, Moskova’da yapılan veda törenine katıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta suya düşen Rus yönetmen Aleksandr Melnik'i kurtarmak için arkasından atlayan ve kafasını kayalara vurarak hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova'da bulunan bakanlık binasında tören düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bakanlar, parlamento vekilleri, siyasiler ve Rus halkı törende hazır bulundu.

KARANFİLLER BIRAKTI



Vladimir Putin, tabutuna Rusya bayrağı sarılı olan Ziniçev'in tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı. Putin daha sonra başını tabuta koyarak dua etti.

Oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Putin, bir süre tabut başında bekledikten sonra Rus bakanın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. Putin daha sonra bakanlık binasından ayrıldı.

Rus Bakan Yevgeniy Ziniçev'in cenazesi Moskova'daki törenin ardından doğduğu şehir olan St. Petersburg’a götürülecek ve buradaki aile mezarlığında toprağa verilecek.